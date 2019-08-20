 
مباشر

وزيرة الدفاع الألمانية: "داعش" مازال موجودا

أخبار العالم العربي

وزيرة الدفاع الألمانية:
السومرية
كرامب كارنباور تلتقي الشمري في بغداد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ma92

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية إنغريت كرامب كارنباور أن تنظيم "داعش" لا يزال موجودا رغم انتهاء العمليات العسكرية، مشددة على حرص برلين على مساعدة العراق في دحر الإرهاب.

إقرأ المزيد
العاهل الأردني يبحث مع وزيرة الدفاع الألمانية الحرب على الإرهاب
العاهل الأردني يبحث مع وزيرة الدفاع الألمانية الحرب على الإرهاب

وأكدت كارنباور خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري في بغداد، أن "ألمانيا ستدعم الجيش العراقي بكل قوة"، مشيرة إلى أنها "ناقشت مع وزارة الدفاع العراقية دعم العراق وتدريب القوات العسكرية"، مبينة أن "العراق شهد تقدما كبيرا بعد دحر الإرهاب".

وأضافت أن "ألمانيا ستحارب مع العراق ضد تنظيم "داعش" في إطار التحالف الدولي"، لافتة إلى أن "هناك دعما وتعاونا لوجستيا كاملا، وتبادلا معلوماتيا من الناحية الاستخبارية بين البلدين".

يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية وصلت صباح اليوم الثلاثاء إلى بغداد، قادمة من الأردن حيث التقت الملك عبد الله الثاني وبحثت معه الحرب على الإرهاب.

المصدر: "السومرية"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. DJ يقدم عرضه الموسيقي من الفضاء