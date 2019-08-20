كشف الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، فاضل أبو رغيف، اليوم الثلاثاء عن أسماء ومناصب أبرز القيادات التي بقيت إلى جانب زعيم تنظيم "داعش" أبي بكر البغدادي.

وقال أبو رغيف لـRT: "الذين بقوا مع البغدادي جميعهم من الجيل القديم، وهم حجي فالح القرغولي وهو الوالي الشرعي للتنظيم حاليا، وعبد الله قرداش، وأبو مسلم العيثاوي الذي كان واليا للأنبار وحاليا في اللجنة المفوضة التي تشرف على تعيين الولاة وأمراء القواطع".

وأضاف أن "من القيادات التي بقيت معه أيضا، أبو أحمد الراوي، ورشدي الجبوري المكنى بأبي عمر البغدادي تيمنا بأبي عمر الراوي الذي قتل في منطقة الثرثار عام 2010".

وأشار إلى أن "رشدي الجبوري هو والي كركوك حاليا، وكان في وقت سابق واليا لقاطع الكرخ في بغداد"، مبينا أن "البغدادي يشعر بخلو ساحة المقربين منه نتيجة صعوبة التواصل معهم".

المصدر: RT