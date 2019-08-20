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البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن أحد النواب بتهم فساد

أخبار العالم العربي

البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن أحد النواب بتهم فساد
Reuters
مجلس النواب العراقي
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رفع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الحصانة عن النائب طلال خضير الزوبعي المنتمي لكتلة القرار بتهم تتعلق بالفساد.

وجاء في نص وثيقة رفع الحصانة: "استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا من الدستور تقرر رفع الحصانة عن النائب طلال خضير عباس الزوبعي لورود شكوى ضده بتهم تتعلق بالفساد إبان فترة توليه منصب رئيس لجنة النزاهة سابقا".

البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن أحد النواب بتهم فسادوثيقة

المصدر: RT

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