بعد اجتماع استمر 14 ساعة.. التوافق على أعضاء مجلس السيادة الخمسة في السودان
Reuters MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أفاد مراسلنا نقلا عن مصدر في قوى الحرية والتغيير بأنه تم التوافق بالتصويت على أسماء أعضاء مجلس السيادة الخمسة بعد اجتماع ماراثوني استمر لأكثر من 15 ساعة.
وأكد المصدر أنه تم تسمية كل من عائشة موسى، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان، وصديق تاور ومحمد الحسن التعايشي.
كما شدد المصدر على أن قوى إعلان الحرية والتغيير توافقت مع المجلس العسكري على أن يكون العضو الـ11 في المجلس امرأة قبطية.
وذكر مراسلنا أن القائمة ستسلم اليوم للمجلس العسكري تمهيدا لتعيينهم وتشكيل المجلس السيادي، وحل المجلس العسكري، على أن يؤدي أعضاء السيادي القسم غدا.
المصدر: RT
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