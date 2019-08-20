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إصابة عدد من الفلسطينيين في نابلس عقب اقتحام المستوطنين قبر يوسف

أخبار العالم العربي

إصابة عدد من الفلسطينيين في نابلس عقب اقتحام المستوطنين قبر يوسف
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
جندي إسرائيلي - أرشيف
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أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، عقب اقتحام القوات الإسرائيلية ومئات المستوطنين قبر النبي يوسف شرقي مدينة نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية أن مئات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف وسط حماية من الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي والاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

المصدر: "وفا"

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