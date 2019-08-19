موسكو ترحب بتوقيع الإعلان الدستوري في السودان

أعربت روسيا عن ترحيبها بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف "قوى الحرية والتغيير" الإعلان الدستوري في السودان، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الخارجية الروسية: "ترحب موسكو بالاتفاق الذي تم التوصل إليه وتعتبره خطوة مهمة نحو استقرار الوضع في السودان"، مشيرة إلى أن روسيا تدعو "الأطراف السودانية المعنية إلى مواصلة الالتزام" بخريطة الطريق "المتفق عليها بشأن تشكيل مؤسسات سلطة الدولة للفترة الانتقالية".

وأكدت الوزارة في البيان أنه يجب حل أي نزاعات بشكل سلمي من خلال المشاورات البناءة بمشاركة جميع الأطراف.

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ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، في العاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، "الإعلان الدستوري" بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا، يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

المصدر: إنترفاكس