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شاهد ترسانة الأسلحة التي سلمتها الولايات المتحدة إلى لبنان

أخبار العالم العربي

شاهد ترسانة الأسلحة التي سلمتها الولايات المتحدة إلى لبنان
Reuters / Mohamed Azakir
القوات اللبنانية - أرشيف -
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أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سلمت الجيش اللبناني 150 آلية مدرعة جديدة.

وكشفت السفارة في بيان نشرته على "تويتر"، عن تسليم لبنان أسلحة وأجهزة اتصالات وقطع غيار ومعدات، وذلك ضمن برنامج المساعدات الأمريكية للجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية.

وقالت إن قيمة الشحنتين المسلمتين للجيش اللبناني بلغت نحو 60 مليون دولار، مشيرة إلى أنها جزء من التزام واشنطن المستمر بأمن لبنان. كما نشرت مقطع فيديو وثق عملية التسليم.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني أن اللواء اللوجستي في المؤسسة العسكرية تسلم، يوم الأربعاء، عبر مرفأ بيروت نحو 150 آلية "هامفي" مدرعة مقدمة هبة من السلطات الأمريكية.

وقبل أيام، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في واشنطن، التزام واشنطن في دعم المؤسسات اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها.

المصدر: RT + السفارة الأمريكية في لبنان

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