بحث الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير القطري، مع قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) الجنرال، كينيث ماكينزي، العلاقات العسكرية بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن نائب الأمير استقبل القائد العسكري الأمريكي والوفد المرافق له بمكتبه في الديوان الأميري في الدوحة، اليوم الاثنين.

Deputy Amir HH Abdullah bin Hamad bin Khalifa al Thani met with US Central Command #CENTCOM chief and US Marine Corps General Kenneth McKenzie Jr in Doha on Monday. They reviewed the strategic relations between the two friendly countries in the defence and military fields.#Qatarpic.twitter.com/rjPyebc3gg — Qatar Tribune (@Qatar_Tribune) 19 августа 2019 г.

وأضافت أنه "جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين في المجالات الدفاعية والعسكرية، كما تم تناول أبرز المستجدات في المنطقة" .

والتقى القائد العسكري الأمريكي خلال زيارته لقطر كذلك رئيس الأركان القطري، غانم بن شاهين الغانم.

يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية مسؤولة عن القوات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وتولى كينيث ماكينزي قيادتها، في 5 يوليو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن قطر تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

المصدر: قنا