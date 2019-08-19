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خبير عسكري لـ RT: التجنيد الإلزامي لن ينجح في العراق

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خبير عسكري لـ RT: التجنيد الإلزامي لن ينجح في العراق
Reuters THAIER AL-SUDANI
الجيش العراقي
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اعتبر الخبير العسكري العراقي، هشام الهاشمي، اليوم الاثنين، أن التجنيد الإلزامي في العراق لن ينجح، في حال فرضه من جديد.

وقال الهاشمي لـ RT، إن "أحد أسباب عدم نجاح التجنيد الإلزامي، هو مخالفته لمعايير حقوق الإنسان الدولية، فالدول المدنية والديمقراطية تجعل منه خدمة تطوعية أو ما يعرف بخدمة العلم، مثلما هو موجود في السويد وتركيا، لكن أن يكون إلزاميا فهو سيخلق حالة من عدم الإلتزام".

وأضاف أن "الرواتب التي تدفع للمقاتلين في الخدمة التطوعية تفوق الرواتب التي تدفع أثناء التجنيد الإلزامي، وبالتالي سنشهد حالات فرار وعدم التزام".

وتسعى كتل سياسية في مجلس النواب العراقي إلى تشريع قانون التجنيد الإلزامي الذي كان معمولا به منذ العهد الملكي، وتوقف العمل به عند الغزو الأمريكي عام 2003، حيث تم إصدار قرار بحل الجيش.

المصدر: RT

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