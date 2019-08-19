حذرت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الاثنين، من الهجمات المتكررة على مرافق الطيران المدني، معبرة عن قلقها المتزايد من هذه الهجمات.

وقالت السفارة في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الهجمات قد تكون لها عواقب كارثية.

وقال السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند: "نرى خطرا كبيرا وعواقب كارثية في تصاعد الهجمات على المطارات المدنية".

تعبر سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عن قلقها المتزايد من ان الهجمات على مرافق الطيران المدني في #ليبيا قد تكون لها عواقب كارثية. https://t.co/r7mHoIbwOspic.twitter.com/iki4zgzCIK — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) 19 августа 2019 г.

وأكدت البعثة الأممية في ليبيا، يوم السبت، أن عمليات القصف التي نفذها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، طالت مطارا لا يستخدم سوى للأغراض المدنية بغرب ليبيا.

وقالت البعثة في تقرير إنها زارت مطار زوارة غربي العاصمة طرابلس، ولم تعثر على أي بنية تحتية عسكرية فيه.

وأضافت البعثة أنها "تجدد إدانتها للهجمات التي شنتها قوات (الجيش الوطني الليبي) على مطار زوارة، والتي ألحقت أضرارا ملموسة بالمطار"، مشيرة إلى تعرض مدرج الإقلاع والهبوط لأضرار.

وكان "الجيش الوطني الليبي" قد أعلن أنه قصف مستودعات لطائرات مسيرة تركية تابعة لقوات حكومة الوفاق، قال إنها كانت موجودة داخل المطار.

المصدر: السفارة الأمريكية في ليبيا + وكالات