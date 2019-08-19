مصر.. ديدان غريبة على شاطئ بالإسكندرية والحكومة تشكل لجنة عاجلة

تداول نشطاء موقع "فيسبوك" مقطع فيديو من شاطئ الدخيلة غرب الإسكندرية في مصر، يظهر انتشار ديدان غريبة وأسماك نافقة على الرمال وشط البحر.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، فقد تم تشكيل لجنة ضمت 5 جهات هي "الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، جهاز شؤون البيئة، شركة الصرف الصحي، معهد علوم البحار، ومديرية الشؤون الصحية".

وصرح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بأنه يلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار مقطع فيديو لجزء من شاطئ بمنطقة الدخيلة، يظهر كمية من الديدان على رمال الشاطئ.

وتابع أن المعهد القومي لعلوم البحار حصل على عينات من مياه البحر والرمال وبعض الكائنات البحرية النافقة، لتحليلها في معامل المعهد للوصول إلى أسباب تواجد تلك الديدان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية