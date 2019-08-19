سر ابتسامة الرئيس السوداني عمر البشير داخل قفص اتهامه بـ "الثراء الحرام" (صور)

ظهر الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، داخل قفص الاتهام أثناء محاكمته في قضية "الثراء الحرام"، وهو مبتسم.

Reuters

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ووصل البشير إلى المحكمة مرتديا جلبابا أبيض تقليديا، وبدا مبتسما للحضور، ردا على تحية البعض له.

ويواجه البشير الذي أطيح به من السلطة في أبريل، وتحتجزه السلطات منذ ذلك الوقت، اتهامات بحيازة المال الأجنبي بشكل غير قانوني وقبول هدايا بصورة غير رسمية.

Reuters

ودافع الرئيس السوداني المعزول عن نفسه، قائلا إن المبالغ التي عثر عليها بحوزته وتبلغ 25 مليون دولار، لا علاقة لها بالدولة، وتلقاها من دولة عربية عبر مدير مكتبه طه عثمان.

وأضاف أن هناك مليون دولار أخرى في مظروف تسلمها من رئيس دولة عربية أخرى ولم يصرفها، ولم يذكر هوية الشخص الذي سلمها إليه.

Reuters

وبشأن ممتلكاته، قال البشير إن لديه منزلا في حي كافوري ومزرعة وشقة، وأن زوجته تمتلك قطعتي أرض في الحي نفسه، وأنها قامت ببيع سيارتها لتشتريهما.

المصدر: RT