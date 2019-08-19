 
مباشر

سر ابتسامة الرئيس السوداني عمر البشير داخل قفص اتهامه بـ "الثراء الحرام" (صور)

أخبار العالم العربي

سر ابتسامة الرئيس السوداني عمر البشير داخل قفص اتهامه بـ
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ma58

ظهر الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، داخل قفص الاتهام أثناء محاكمته في قضية "الثراء الحرام"، وهو مبتسم.

سر ابتسامة الرئيس السوداني عمر البشير داخل قفص اتهامه بـ
Reuters
عمر البشير
إقرأ المزيد
الأقوال الأولى للرئيس السوداني المعزول عمر البشير
الأقوال الأولى للرئيس السوداني المعزول عمر البشير

ووصل البشير إلى المحكمة مرتديا جلبابا أبيض تقليديا، وبدا مبتسما للحضور، ردا على تحية البعض له.

ويواجه البشير الذي أطيح به من السلطة في أبريل، وتحتجزه السلطات منذ ذلك الوقت، اتهامات بحيازة المال الأجنبي بشكل غير قانوني وقبول هدايا بصورة غير رسمية.

سر ابتسامة الرئيس السوداني عمر البشير داخل قفص اتهامه بـ
Reuters
البشير يبتسم خلال تحية بعض الأشخاص

ودافع الرئيس السوداني المعزول عن نفسه، قائلا إن المبالغ التي عثر عليها بحوزته وتبلغ 25 مليون دولار، لا علاقة لها بالدولة، وتلقاها من دولة عربية عبر مدير مكتبه طه عثمان.

وأضاف أن هناك مليون دولار أخرى في مظروف تسلمها من رئيس دولة عربية أخرى ولم يصرفها، ولم يذكر هوية الشخص الذي سلمها إليه.

سر ابتسامة الرئيس السوداني عمر البشير داخل قفص اتهامه بـ
Reuters
البشير مبتسم

وبشأن ممتلكاته، قال البشير إن لديه منزلا في حي كافوري ومزرعة وشقة، وأن زوجته تمتلك قطعتي أرض في الحي نفسه، وأنها قامت ببيع سيارتها لتشتريهما.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فازوا بكأس العالم فأعطوهم 90 دولارا.. مكافأة منتخب ناشئي اليد تثير الغضب بمصر