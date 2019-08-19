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مصر.. الصور الأولى لهدم مسجد مخالف في الإسكندرية

أخبار العالم العربي

مصر.. الصور الأولى لهدم مسجد مخالف في الإسكندرية
هدم المسجد
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نفذت محافظة الإسكندرية قرارا بهدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر اليوم الاثنين، والذي طالب السيسي بإزالته لاستكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية،.

مصر.. الصور الأولى لهدم مسجد مخالف في الإسكندريةهدم المسجد
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ونقل ضريح وجثمان الزرقاني وجثمان شقيقته بشكل مؤقت لميدان المساجد بجوار مسجد أبو العباس المرسي بمنطقة بحري، وسط إجراءات أمنية مشددة من الأجهزة الأمنية المختلفة، ومن المقرر بناء مسجد جديد بنفس المنطقة التي نقل منها الضريح.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بإنهاء المعوقات التي تواجه استكمال مشروع محور المحمودية ومنها سوق الحضرة ومسجد وضريح أبو الإخلاص الزرقاني.

مصر.. الصور الأولى لهدم مسجد مخالف في الإسكندريةالمسجد

وقال السيسي خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، إن "المسجد والمقام الكريم على دماغي، لكنه يعوق الحركة، إحنا بنتكلم عن مصلحة عامة".

وتابع: "والله النبي محمد ما يرضى بكده، إنه يتوقف الطريق ويتوقف الكوبري عشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، قلنا شوفوا مكان جديد، واحنا نعمل مسجد جديد طبق الأصل".

المصدر: فيتو

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