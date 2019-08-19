أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة "الأخوة الإنسانية" التي وقعها البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، في أبو ظبي، خلال شهر فبراير 2019.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن "إعلان تشكيل اللجنة يؤكد الحرص على تنفيذ رؤى مشتركة لبلورة المبادرات والأفكار الداعية إلى التسامح والتعاون والعيش المشترك ووضعها موضع التنفيذ"، مؤكدا دعم الإمارات "الجهود والمساعي كافة، الهادفة إلى تعزيز السلام ونشر مبادئ الإخاء والتعايش السلمي على مستوى العالم".

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هذا وتتولى اللجنة مهام وضع إطار عمل للمرحلة المقبلة لضمان تحقيق أهداف "الإعلان العالمي للأخوة الإنسانية"، والعمل على إعداد الخطط والبرامج والمبادرات اللازمة لتفعيل بنود الوثيقة ومتابعة تنفيذها على المستويات الإقليمية والدولية كافة، وعقد اللقاءات الدولية مع القادة والزعماء الدينيين ورؤساء المنظمات العالمية والشخصيات المعنية لرعاية ودعم ونشر الفكرة التي ولدت من أجلها هذه الوثيقة التاريخية.

وتضم اللجنة المطران ميغيل أنجيل أيوسو غيكسوت، أمين سر المجلس البابوي للحوار بين الأديان ومحمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والأب يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي للبابا فرنسيس والقاضي محمد محمود عبد السلام المستشار السابق لشيخ الأزهر، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، وسلطان فيصل الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وياسر حارب المهيري الكاتب والإعلامي الإماراتي.

محمد بن زايد في وداع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدى مغادرته البلاد بعد زيارة رسمية استغرقت ثلاثة ايّام .. مشيدا بدوره في تعزيز أسس السلام والتآخي والتواصل الانساني. pic.twitter.com/lBaDAvLejq — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 5 февраля 2019 г.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية