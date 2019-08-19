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مصر تصدر حكما بشأن أحد مواطنيها المرحلين من ماليزيا

أخبار العالم العربي

مصر تصدر حكما بشأن أحد مواطنيها المرحلين من ماليزيا
Globallookpress مصر
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قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس أحد المواطنين المرحلين من ماليزيا منذ خمسة أشهر على خلفية اتهامه بالانضمام لتنظيمات متطرفة والتخطيط لشن هجمات إرهابية.

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وقررت النيابة حبس، عبد الرحمن عبد العزيز، أحد المتهمين من أصل 4 تم ترحيلهم من ماليزيا، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

يذكر أن السلطات الأمنية المصرية لم تعلن موعد تسلمها المطلوبين من ماليزيا، حيث جرى ترحيلهم في سرية تامة.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT

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