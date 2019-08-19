مصر تصدر حكما بشأن أحد مواطنيها المرحلين من ماليزيا

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس أحد المواطنين المرحلين من ماليزيا منذ خمسة أشهر على خلفية اتهامه بالانضمام لتنظيمات متطرفة والتخطيط لشن هجمات إرهابية.

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وقررت النيابة حبس، عبد الرحمن عبد العزيز، أحد المتهمين من أصل 4 تم ترحيلهم من ماليزيا، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

يذكر أن السلطات الأمنية المصرية لم تعلن موعد تسلمها المطلوبين من ماليزيا، حيث جرى ترحيلهم في سرية تامة.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT