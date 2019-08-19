إرجاء حل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة في السودان

أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين الكباشي عن إرجاء حل المجلس وتشكيل مجلس السيادة، وذلك لمدة 48 ساعة تلبية لطلب من قوى الحرية والتغيير.

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وأوضح الكباشي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن هذه الخطوة جاءت لإفساح المجال أمام قوى الحرية والتغيير "حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة".

وأشار كباشى إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا بالقصر الجمهوري اجتماعا مطولا "اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة"، وأن الجانبين "أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة بالوثيقة الدستورية".

وأضاف أن كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة وتم التوافق على الشخصية الحادية عشرة لعضوية المجلس، لكن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قد قدمتها لعضوية مجلس السيادة، وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية مجلس السيادة.

المصدر: RT