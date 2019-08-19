 
مباشر

نشطاء: قصف جوي يوقف تقدم رتل ضخم للجيش التركي باتجاه جنوب إدلب

أخبار العالم العربي

نشطاء: قصف جوي يوقف تقدم رتل ضخم للجيش التركي باتجاه جنوب إدلب
AFP
قوات تركية في شمال سوريا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ma23

أفاد نشطاء المعارضة السورية بأن رتلا تركيا ضخما يتكون من 25 من الآليات والمعدات والشاحنات دخل من معبر باب الهوى الحدودي إلى الأراضي السورية، لكنه توقف بسبب قصف جوي.

إقرأ المزيد
دمشق: آليات تركية تدخل باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب لنجدة
دمشق: آليات تركية تدخل باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب لنجدة "جبهة النصرة"

وذكر النشطاء أن الرتل التركي تحرك باتجاه نقاط المراقبة والتفتيش التركية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد، وسار معززا بسبع دبابات وست عربات مصفحة باتجاه جنوب إدلب، مشيرين إلى أن قصفا جويا دفعه إلى التوقف في مدينة معرة النعمان.

ورجح النشطاء أن يصل رتل الجيش التركي إلى نقطة مورك بريف حماة الشمالي.

ولفت النشطاء إلى أنه تم رصد مرور دورية تركية تتكون من عدة آليات يوم 12 أغسطس الماضي، على طريق سريع جنوب معرة النعمان، وتحركت حينها إلى نقطة مورك بريف حماة، بالتزامن مع تحركات الجيش السوري في اتجاه بلدات اللطامنة وكفرزيتا ومورك لاستعادة السيطرة على الريف الشمالي لحماة.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ناشطة كويتية تطعن في متلازمة "الحجاب والجنة"