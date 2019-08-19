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كلاب شاردة تهاجم طفلة على شاطئ للسباحة في الكويت

أخبار العالم العربي

كلاب شاردة تهاجم طفلة على شاطئ للسباحة في الكويت
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تناقل نشطاء كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم خطر لكلاب ضالة روّعت طفلة صغيرة على شاطئ للسباحة في البلاد.

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ووثق المشهد هروب فتاتين، واندفاع ثلاثة كلاب ضالة نحو طفلة صغيرة كانت على مبعدة منهما، وحاولوا بشراسة نهشها، إلا أن الفتاة الصغيرة قاومت وتمكنت من الإفلات من أنيابهم.

وتعاني الكويت من تزايد أعداد الكلاب السائبة في ظاهرة خطرة، دفعت السلطات إلى التفكير في تسميمها أو إخصائها  للقضاء عليها والحد من تكاثرها.

 المصدر: "تويتر"+RT

 

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