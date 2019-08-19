كلاب شاردة تهاجم طفلة على شاطئ للسباحة في الكويت
تناقل نشطاء كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم خطر لكلاب ضالة روّعت طفلة صغيرة على شاطئ للسباحة في البلاد.
ووثق المشهد هروب فتاتين، واندفاع ثلاثة كلاب ضالة نحو طفلة صغيرة كانت على مبعدة منهما، وحاولوا بشراسة نهشها، إلا أن الفتاة الصغيرة قاومت وتمكنت من الإفلات من أنيابهم.
وتعاني الكويت من تزايد أعداد الكلاب السائبة في ظاهرة خطرة، دفعت السلطات إلى التفكير في تسميمها أو إخصائها للقضاء عليها والحد من تكاثرها.
طفلة في الكويت في مواجهة 3 كلاب شرسة— RT Arabic (@RTarabic) August 19, 2019
تناقل نشطاء كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم خطر لكلاب ضالة روّعت طفلة صغيرة على شاطئ للسباحة في البلاد.https://t.co/2pjEgYuTiu#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/PDf2i475Ts
المصدر: "تويتر"+RT