تناقل نشطاء كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم خطر لكلاب ضالة روّعت طفلة صغيرة على شاطئ للسباحة في البلاد.

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ووثق المشهد هروب فتاتين، واندفاع ثلاثة كلاب ضالة نحو طفلة صغيرة كانت على مبعدة منهما، وحاولوا بشراسة نهشها، إلا أن الفتاة الصغيرة قاومت وتمكنت من الإفلات من أنيابهم.

وتعاني الكويت من تزايد أعداد الكلاب السائبة في ظاهرة خطرة، دفعت السلطات إلى التفكير في تسميمها أو إخصائها للقضاء عليها والحد من تكاثرها.

طفلة في الكويت في مواجهة 3 كلاب شرسة

تناقل نشطاء كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة هجوم خطر لكلاب ضالة روّعت طفلة صغيرة على شاطئ للسباحة في البلاد.https://t.co/2pjEgYuTiu#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/PDf2i475Ts — RT Arabic (@RTarabic) August 19, 2019

المصدر: "تويتر"+RT