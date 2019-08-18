تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخص اعتدى على السيارات المارة بمنطقة "الهانوفيل" بالمحافظة، مستخدما السيف.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لأحد الأشخاص وهو يقوم بالتعدي على السيارات المارة بمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية، حاملا بيده سلاحا أبيض "سيف".

وعقب إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية، تبين أنه من ذوي السوابق ومتهم بعدد من القضايا منها "الشروع في القتل، والسرقة، وحيازة سلاح ناري".

وبالتحقيق أفاد بتعديه على السيارات بالمنطقة لسابقة تعدي بعض أهالي المنطقة على أحد أصدقائه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

المصدر: RT