مراسلنا: قوى الحرية والتغيير توافق بشكل مبدئي على 5 أسماء لتمثيلها في المجلس السيادي

أفاد مراسلنا في السودان بتوافق قوى إعلان الحرية والتغيير، بشكل مبدئي، على خمسة أسماء لشغل عضوية في المجلس السيادي.

وأوضح أن القوى وافقت على عضوية عائشة موسى لتمثل وسط السودان، ومحمد الفكي شمال السودان، بينما لا زالت الخلافات ماثلة ولم تحسم بشأن ثلاثة ترشيحات تمثل الشرق والغرب والجنوب.

ولا زالت مسألة حسم عضوية صديق تاور وطه عثمان وحسن شيخ إدريس قيد التشاور.

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وأشار إلى أن القوى رشحت ثلاث شخصيات من الأقباط السودانيين لشغل العضوية الحادية عشرة في مجلس السيادة.

وقد وقعت قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري السوادني، في الخرطوم يوم السبت، وثائق الفترة الانتقالية بحضور قادة دول إفريقية، ووفود رسمية عربية، ودولية، وسط استعدادات للاحتفال في المدن السودانية

المصدر: RT