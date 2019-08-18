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مقتل شرطي بانفجار سيارة مفخخة في القامشلي بسوريا

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مقتل شرطي بانفجار سيارة مفخخة في القامشلي بسوريا
RT
القامشلي - أرشيف -
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قتل شرطي وأصيب شخصان بجروح يوم الأحد في هجوم بسيارة مفخخة بمدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد مسؤول أمني لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتبنى تنظيم "داعش" على حسابات "جهادية" على تطبيق "تيليغرام" الهجوم.

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وقال المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) علي الحسن إن "سيارة مفخخة انفجرت اليوم الأحد في حي الأربوية قرب مدرسة الصناعة"، ما أسفر عن مقتل عنصر من تلك القوات، وإصابة شخصين آخرين أحدهما إصابته خطيرة.

وأشار الحسن إلى أنه تم تفجير السيارة عن بعد.

وتتعرض مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرق سوريا بين حين وآخر لاعتداءات انتحارية وتفجيرات بسيارات أو دراجات نارية مفخخة وعمليات خطف، يتبنى التنظيم تنفيذ معظمها.

وشهدت مدينة القامشلي اعتداءات دموية عدة، ففي شهر يوليو الماضي، أصيب أشخاص عدة في تفجير سيارة مفخخة قرب كنيسة، كما أصيب 7 مدنيين على الأقل بينهم طفل بجروح في 17 يونيو في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة قرب مقر لقوات الأمن الكردية في المدينة، إلا أن أعنف الهجمات وقع في يوليو 2016 حيث خلف 48 قتيلا جراء تفجير شاحنة مفخخة.

المصدر: وكالات

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