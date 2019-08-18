أصدرت محكمة جنايات المثنى جنوبي العراق اليوم الأحد حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد، على مدان ابتز أحد الأشخاص بنشر صوره العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن "المدان أقدم على اختراق حساب شخصي في الفيسبوك لأحد المواطنين والحصول على صور عائلية له مهددا بنشرها عبر مواقع التواصل في حال عدم دفعه مبلغا ماليا".

وأضاف أن "المدان ابتز المواطن وهدده بنشر الصور أو دفع مبالغ مالية"، مبينا أن "محكمة التمييز الاتحادية صدقت القرار الصادر من محكمة جنايات المثنى تمييزا وتصحيحا".

المصدر: RT