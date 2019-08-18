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ظريف لولي العهد الكويتي: نحن وأنتم باقون في المنطقة والغرباء سيرحلون عنها

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ظريف لولي العهد الكويتي: نحن وأنتم باقون في المنطقة والغرباء سيرحلون عنها
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أثناء لقائه مع ولي عهد الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح ضرورة تعاون دول الخليج فيما بينها، مشددا على أن "الغرباء سيرحلون" عن المنطقة.

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وقال ظريف الذي يقوم بزيارة إلى الكويت اليوم الأحد إنه من الضروري تعاون دول المنطقة نظرا للتطورات الحالية والمستقبلية، وأضاف: "نحن وأنتم باقون في المنطقة والغرباء سيرحلون عنها".

وبعد أن اعتذر أمير الكويت عن لقاء ظريف لسبب المرض، تمنى الوزير الإيراني الشفاء العاجل له، ووصفه بأنه "أحد قادة المنطقة الحكماء"، وقال: "نعتبر العلاقات الإيرانية الكويتية علاقات صداقة وأخوة ونطالب بتعزيزها".

المصدر: RT

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