أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير الدولة للشؤون البلدية في الكويت فهد الشعلة قرارا صارما بشأن إعلانات الأفراح والعزاء في الشوارع.

وقرر فهد الشعلة إسناد مهمة التنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية إلى الإدارة المعنية في البلدية لإعطاء الجمعيات دورها الاجتماعي بوضع الإعلانات الاجتماعية المتعلقة بالأفراح والمناسبات وإعلانات العزاء أمام مبانيها الرئيسية والفروع التابعة لها.

وقال مصدر مسؤول في البلدية لصحيفة "الراي" إن الإعلانات المسموح بها تقتصر على الجانب الاجتماعي فقط بعيدا عن الجوانب التجارية، وذلك بعد أن يتم تحديد مواقع معينة أمام الجمعيات التعاونية وأفرعها وبالقرب من صالات الأفراح.

وأوضح أن "الهدف من الأمر هو القضاء على الإعلانات العشوائية التي باتت تزداد في المناطق السكنية بشكل كبير ومنع تشويه المنظر العام في المناطق إضافة لتنظيم العملية لاسيما وأن لائحة الإعلانات المعمول بها في البلدية أجازت ذلك".

ولفت إلى أن الشعلة أوعز لفرق البلدية المعنية بالتحرك لإزالة الإعلانات المخالفة بشكل فوري، مؤكدا أن أي شخص يتجاوز القانون سيتم مخالفته وأن موضوع الرسوم ستحدده اللائحة وفقا لما جاء فيها إن وجدت.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية