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تشاووش أوغلو يؤكد وقوف تركيا إلى جانب الاستقرار في السودان

أخبار العالم العربي

تشاووش أوغلو يؤكد وقوف تركيا إلى جانب الاستقرار في السودان
Reuters Umit Bektas
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وقوف أنقرة إلى جانب الاستقرار والسلام في السودان ومواصلة دعم الخرطوم "حكومة وشعبا".

وقال تشاووش أوغلو في تصريح صحفي عقب حضوره مراسم توقيع "وثيقة الإعلان الدستوري" بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير" بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، إنه نقل رسالة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رئيس المجلس الانتقالي العسكري عبد الفتاح البرهان ووكيل وزارة الخارجية السوداني عمر فضل محمد، خلال اللقاءات التي أجراها معهما في الخرطوم.

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وأضاف: "لقد أكدنا لأشقائنا باستمرار على ضرورة التوصل إلى توافق بين الأطراف في السودان خلال أقرب وقت ممكن، دون اعتبار دعوتنا على أنها تدخل في شؤونهم الداخلية".

وشدد تشاووش أوغلو على أن أنقرة تعتبر الاستقرار في السودان مهما جدا بالنسبة للاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط في ظل التطورات السلبية التي يشهدانها.

ولفت الوزير التركي إلى أنه ناقش العلاقات الثنائية مع الأطراف السودانية في إطار زيارته، كما تم تقييم قضايا ذات اهتمام مشترك، مثل المساعدات التي تقدمها مؤسسات تركية في مختلف القطاعات، وكذلك قضايا تتعلق بالتعليم والتعاون في مكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية مثل ليبيا.

المصدر: الأناضول

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