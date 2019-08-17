"بائعة جازان" تروي تفاصيل حادثة الاعتداء عليها

اعتبرت السيدة السعودية ضعيفة محمد صالح العمري، أن حادث تعرضها للاعتداء من قبل مجموعة من الشباب كان "عرضيا"، وأن المسؤولين ورجال الأمن تدخلوا في الوقت المناسب لوقف الاعتداء.

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وأكدت ضعيفة، وفقا لصحيفة "عكاظ"، أن "السكوتر"، الذي تعمل على تأجيره هو مصدر رزقها الوحيد مع زوجها وأبنائها، وأنها "جلست سنين طويلة حتى جمعت مبلغ السيارات السكوتر قبل أن تبدأ بالعمل عليها".

ووصفت ردة فعل الناس حول القضية وتعاطفهم معها، بأنه "يكشف معدن المجتمع الذي تربى على الطيبة وحب الذين يعملون".

ووثق مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء مجموعة من الشباب على بائعة شابة، بحديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي في جازان، عن طريق استيلائهم على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم بتأجيرها، وقامت السيدة بمطاردتهم بالحديقة، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي.

ووجه محافظ العيدابي، عبد الله بن محمد الظافري، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ممارسات الشبان وتعديهم على ممتلكات سيدة حديقة العيدابي.

المصدر: عكاظ