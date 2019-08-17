البرهان يكرم الوسيطين الإفريقي والإثيوبي بوسام الجمهورية

كرم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مبعوث الاتحاد الإفريقي للخرطوم محمد الحسن لبات، والوسيط الإثيوبي، محمود درير، بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى.

وجاء تكريم البرهان للدبلوماسيين لدورهما في الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير".

وقال البرهان في كلمة ألقاها بعد التكريم إن "الثورة حققت أهدافها بجهد الشعب السوداني"، مضيفا أن "الشباب الذي كان وقود هذه الثورة مدعو الآن للانتقال لعملية بناء السودان الجديد للعطاء والبناء والإعمار".

ولفت البرهان إلى أن "القوات المسلحة ستبذل الغالي والنفيس لضمان سلامة الانتقال للحكم المدني".

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير" بالعاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، اليوم السبت، على الإعلان الدستوري بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

المصدر: RT