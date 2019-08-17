 
مباشر

مجلس الأمن الدولي يلغي جلسته حول سوريا بسبب بيدرسن

أخبار العالم العربي

مجلس الأمن الدولي يلغي جلسته حول سوريا بسبب بيدرسن
Reuters SHANNON STAPLETON
جلسة لمجلس الأمن الدولي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9uy

ألغى مجلس الأمن الدولي جلسته الدورية الشهرية حول التسوية السورية المقررة في 19 أغسطس، بسبب الحالة الصحية للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

ونقلت وكالة "تاس" اليوم السبت عن مصدر في المنظمة الأممية قوله: "لن تكون هناك جلسة يوم الاثنين".

إقرأ المزيد
تعرض المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون لحادث أصيبت به عينه
تعرض المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون لحادث أصيبت به عينه

وأعلت مكتب المبعوث الأممي في يوليو، أن بيدرسن تعرض لإصابة في العين ويتلقى العلاج المطلوب، ما حد من نشاطه، وحال دون مشاركته في جلسة لمجلس الأمن وفعاليات أخرى.

وأكد المصدر أن نفس السبب هو الذي أدى إلى إلغاء اجتماع مجلس الأمن في أغسطس أيضا.

مع  ذلك، سيعقد مجلس الأمن، حسب المصدر، جلسة على مستوى رفيع حول الوضع في الشرق الأوسط، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء 20 أغسطس.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا