برلماني عراقي: أغلب المطالبين بمكافحة الفساد هم فاسدون

رأى النائب عن حركة "عصائب أهل الحق"، حسن سالم، اليوم السبت، أن المطالبات بمكافحة الفساد ما هي إلا "مزايدات"، وأن "أغلب المطالبين هم فاسدون".

وقال في بيان صحفي إن "أغلب الذين يطالبون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمكافحة الفساد هم أنفسهم متورطون به من خلال وزرائهم ووكلائهم ومدرائهم، وبالتالي يمارسون الضغط على الأجهزة الرقابية والقضائية بعدم محاسبة الفاسدين التابعين لأحزابهم وكتلهم".

وأضاف أن "ما يطرح في الإعلام بشأن ملفات الفساد هي مزايدات وممارسة الضغط للحصول على مكاسب ومغانم"، مبينا "لو كانت هناك جدية حقيقية لمكافحة الفساد فعلى الأحزاب والكتل إعلان البراءة من كوادرهم المتورطة بالفساد وجعل القضاء يأخذ دوره في محاسبتهم".

وذكر أن "المحاسبة لن تحدث لأن أموال الشعب العراقي التي سرقت مقسمة نسبة للسارق والباقي لحزبه وكتلته"، مشيرا إلى أن "الكتل السياسية تعرف المسؤول الناجح، بأنه القادر على تحصيل أكبر قدر من المغانم لحزبه".

وتابع سالم أن "المكافحة والمحاسبة تجري فقط على المسؤول المستقل وليس كل مستقل بل الضعيف فقط أي من لم تكن له قدرة على غلق ملفه المتعلق بالفساد".

المصدر: RT