السعودية تؤكد دعمها لاتفاق الخرطوم بمنشورات "مؤثرة" على "تويتر"

نشر حساب وزارة الخارجية السعودية على "تويتر"، منشورات معبرة، أكدت فيها الرياض دعمها لخطوة التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري بين المجلس الانتقالي العسكري وقوى المعارضة بالسودان.

وعرض الحساب صورة للعاصمة السودانية مرفقة بعبارة "اتفاق الخرطوم.. العبور إلى المستقبل بإرادة السودانيين.. المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب السودان".

واحتوى منشور آخر على مقطع فيديو يظهر زيارة أجراها الملك فيصل إلى السودان سنة 1966، وأرفق بالوسم "السعودية تدعم اتفاق السودان".

كما أبرز منشور آخر قوة العلاقات "التاريخية والاستراتيجية" بين البلدين، حيث تعتبر المملكة الشريك التجاري الأول للسودان، كما أن للجالية السودانية في السعودية دورا كبيرا في التنمية الداخلية بالمملكة.

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي وقع اليوم مع قوى "الحرية والتغيير" بالعاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، على الإعلان الدستوري بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.

المصدر: RT