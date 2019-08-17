السعودية تؤكد دعمها لاتفاق الخرطوم بمنشورات "مؤثرة" على "تويتر"
نشر حساب وزارة الخارجية السعودية على "تويتر"، منشورات معبرة، أكدت فيها الرياض دعمها لخطوة التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري بين المجلس الانتقالي العسكري وقوى المعارضة بالسودان.
وعرض الحساب صورة للعاصمة السودانية مرفقة بعبارة "اتفاق الخرطوم.. العبور إلى المستقبل بإرادة السودانيين.. المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب السودان".
#السعودية_تدعم_اتفاق_السودان 🇸🇦🇸🇩 pic.twitter.com/3e9zDaynNJ— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 17, 2019
واحتوى منشور آخر على مقطع فيديو يظهر زيارة أجراها الملك فيصل إلى السودان سنة 1966، وأرفق بالوسم "السعودية تدعم اتفاق السودان".
#الذاكرة_الدبلوماسية | #الملك_فيصل في زيارة رسمية إلى #السودان عام 1966م 🇸🇦🇸🇩#السعودية_تدعم_اتفاق_السودانpic.twitter.com/QhgEUvQJCF— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 17, 2019
كما أبرز منشور آخر قوة العلاقات "التاريخية والاستراتيجية" بين البلدين، حيث تعتبر المملكة الشريك التجاري الأول للسودان، كما أن للجالية السودانية في السعودية دورا كبيرا في التنمية الداخلية بالمملكة.
يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي وقع اليوم مع قوى "الحرية والتغيير" بالعاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، على الإعلان الدستوري بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.
المصدر: RT