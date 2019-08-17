ضبط 3 عصابات آسيوية للاحتيال في الإمارات (صور)
ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان 3 عصابات من 25 شخصا آسيويا امتهنوا الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية.
وأوضحت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي أنه تم القبض على العصابات الثلاثة كلا على حدة بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان، حيث تم إلقاء القبض على أفراد العصابتين الأولى والثانية وعددهم 14 شخصا في إمارة الشارقة، بينما العصابة الثالثة والتي تضم 11 شخصا تم ضبطها في إمارة عجمان وبحوزتهم عدد من الهواتف المتحركة وشرائح الاتصال والتي استخدمت للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتدليس.
وأكد نائب مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي العميد مسلم محمد العامري أن أجهزة الشرطة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الناس بالنصب والاحتيال.
وشدد العميد مسلم محمد العامري على أن السلطات ستلاحق هذه العصابات الإجرامية أينما وجدوا حتى ينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه وفقا للقانون.
وحذرت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لتلك العصابات الإجرامية في الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية من خلال إيهامهم بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية وذلك للاستيلاء على أموالهم.
وطالبت بعدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص ويجب الحفاظ على سريتها.
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. ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان، 3 عصابات مكونة من 25 شخصاً "آسيوياً"، يستخدمون #الاحتيال_الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية. وأكد العميد مسلم محمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، إن الأجهزة الشرطية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الناس بالنصب والاحتيال، وستلاحق هذه العصابات الإجرامية أينما وجدوا حتى ينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه وفقاً للقانون، معرباً عن شكره وتقديره إلى شرطتي #الشارقة، و #عجمان، على تعاونها في القبض على العصابات الإجرامية الثلاثة . وحذرت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لتلك العصابات الإجرامية في الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية من خلال إيهامهم بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية وذلك للاستيلاء على أموالهم، مشددة على عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص، ويجب الحفاظ عليها بسرية تامة. وأوضحت أنه تم القبض على العصابات الثلاثة كل على حدة بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان، حيث تم القاء القبض على أفراد العصابتين الأولى والثانية وعددهم 14 شخصاً، في إمارة الشارقة، بينما العصابة الثالثة والتي تضم 11 شخصاً تم ضبطهم في إمارة عجمان وبحوزتهم عدد من الهواتف المتحركة، وشرائح الاتصال، والتي استخدمت للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتدليس. وطالبت الجمهور في حالة #النصب التوجه الى اقرب مركز شرطة وايضا تجنب الاستجابة للمكالمات الخادعة، وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبوهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع #خدمة_أمان على الرقم المجاني (8002626) أو عن طريق الرسائل. (sms2828). @ajmanpoliceghq @shjpolice #في_أبوظبي #InAbuDhabi #أبوظبي_أمن_وسلامة #Abudhabi_safe_and_secure #الإمارات #أبوظبي #شرطة_أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي #الإعلام_الأمني #UAE #AbuDhabi #ADPolice #ADPolice_news
المصدر: صحيفة "الاتحاد" الإماراتية