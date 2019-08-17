ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان 3 عصابات من 25 شخصا آسيويا امتهنوا الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية.

وأوضحت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي أنه تم القبض على العصابات الثلاثة كلا على حدة بالتعاون مع شرطتي الشارقة وعجمان، حيث تم إلقاء القبض على أفراد العصابتين الأولى والثانية وعددهم 14 شخصا في إمارة الشارقة، بينما العصابة الثالثة والتي تضم 11 شخصا تم ضبطها في إمارة عجمان وبحوزتهم عدد من الهواتف المتحركة وشرائح الاتصال والتي استخدمت للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتدليس.

وأكد نائب مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي العميد مسلم محمد العامري أن أجهزة الشرطة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الناس بالنصب والاحتيال.

وشدد العميد مسلم محمد العامري على أن السلطات ستلاحق هذه العصابات الإجرامية أينما وجدوا حتى ينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه وفقا للقانون.

وحذرت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لتلك العصابات الإجرامية في الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية من خلال إيهامهم بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية وذلك للاستيلاء على أموالهم.

وطالبت بعدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص ويجب الحفاظ على سريتها.

المصدر: صحيفة "الاتحاد" الإماراتية