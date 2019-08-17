الجيش العراقي يحذر من مغبة أي مساس بسمعته

أصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا توعدت فيه كل من يمس بسمعة الجيش.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها "إن من يحاول أن يمس سمعة الجيش البطل الذي سطر أروع الملاحم في محاربة الإرهاب مع القوات الأمنية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة سيجد يد الشعب هي اليد الضاربة بالقانون لإيقاف أي تخرّصات بحق مسيرته".

وأعلنت الوزارة أنها ماضية بإجراءاتها القانونية بحق من أورد اسم الجيش بغير مكانته واستحقاقه الذي يليق به.

وأكدت أن الجيش كان وسيبقى جيش العراق وحامل رايته الخفاقة التي لن تذل أبدا.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعدة محافظات مظاهرات احتجاج على تصريحات القيادي المقرب من حركة النجباء المنضوية ضمن الحشد الشعبي يوسف الناصري، طالب فيها بحل الجيش.

ووصف الناصري جيش البلاد بـ"المرتزق وليس الأصيل"، واعتبر الحشد الشعبي "الجيش الأول في العراق وليس رديفا"، ما أثار ضجة واسعة في البلاد.

وتراجع الناصري نسبيا عن تصريحاته بشأن الجيش، وقال إن "المقطع المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول مطلبه بحل الجيش جزء مستقطع وتم ترويجه بهدف التشويه".

المصدر: وكالات