إسرائيل تشن غارتين على غزة
شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم السبت غارتين على مواقع متفرقة في قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرات إسرائيلية شنت غارتين على بنيتين أرضيتين تابعتين لحركة "حماس" في شمال ووسط قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارتين جاءتا ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة السبت.
وصرح شهود عيان لوكالة "معا" الفلسطينية، بأن الطائرات قصفت أرضا زراعية مجاورة لموقع تابع لـ"كتائب القسام" في حي التفاح شرق مدينة غزة بصاروخين.
كما أغارت الطائرات الإسرائيلية على أرض زراعية في قرية وادي السلقا بخمسة صواريخ، دون الإعلان عن وقوع إصابات في الغارتين.
القوات الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على قطاع غزة— RT Arabic (@RTarabic) August 17, 2019
شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر السبت غارات على مواقع متفرقة من قطاع غزة.#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/OFWvRXFuCo
المصدر: RT + وكالة "معا"