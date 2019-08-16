التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، يوم الجمعة، في الخرطوم، على انفراد مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان.

وذكرت وكالة "الأناضول"، أن اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي، تم في إطار زيارة يجريها الوزير التركي، لحضور مراسم توقيع "وثيقة الإعلان الدستوري" النهائي، يوم السبت، حيث وصل السودان، اليوم الجمعة.

وبعد اللقاء مع البرهان، هنأ الوزير الضيف، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، جميع الأطراف في السودان على تأسيس إدارة مدنية مؤقتة.

وأكد تشاووش أوغلو مواصلة بلاده تقديم الدعم للسودان حكومة وشعبا، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن هناك.

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو جولة في شوارع العاصمة السودانية، #الخرطوم، التقى خلالها مواطنين.

وخلال جولته، تبادل تشاووش أوغلو أطراف الحديث مع مجموعة من المواطنين، مقدّما لبائعات الشاي هدايا عبارة عن حافظات للمياه وشاي وقهوة تركية#تركياhttps://t.co/gMBjh6rw4tpic.twitter.com/QKA1ubJODi — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 16 de agosto de 2019

وأشاد الوزير التركي بـ "روح الحس بالمسؤولية الذي أظهرته الأطراف السودانية خلال عملية المفاوضات".

وخلال اللقاء مع وكيل وزارة الخارجية السوداني، عمر فضل محمد، أكد أوغلو استعداد تركيا لدعم مشاريع التعاون مع الحكومة الجديدة.

المصدر: الأناضول