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طائرة إسرائيلية تلقي مواد حارقة جنوبي لبنان

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طائرة إسرائيلية تلقي مواد حارقة جنوبي لبنان
Reuters Gil Cohen Magen
(صورة أرشيفية)
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، باختراق "طائرة استطلاع معادية" للحدود الجنوبية، ورميها مواد حارقة تسببت باشتعال النيران قبالة بلدة حولا الحدودية.

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وأوضحت الوكالة أن "طائرة استطلاع إسرائيلية معادية اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق منطقة بنت جبيل، واتجهت إلى قرى قضاء مرجعيون، ورمت مواد قابلة للاشتعال في نقاط عدة فوق الحدود الفاصلة بين الأراضي اللبنانية والفلسطينية المحتلة".

وأضافت: "أدى ذلك إلى اندلاع حريق هائل بمحاذاة الشريط الحدودي مقابل موقع العباد العسكري المقابل لبلدة حولا - قضاء مرجعيون وامتدت النيران إلى الداخل الفلسطيني المحتل".

وأكدت أن الحريق أسفر عن انفجار 15 لغما أرضيا على الأقل، من مخلفات الجيش الإسرائيلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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