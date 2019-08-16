التحالف يؤكد التزامه بأمر عبد المهدي بشأن الأجواء العراقية

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة التزامه بأمر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بإلغاء كافة موافقات الطيران في الأجواء العراقية.

وجاء في بيان للتحالف، نشر على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أن "قياديين كبار في مقر العمليات المشتركة لعملية (العزم الصلب) التقوا بمسؤولين في وزارة الدفاع العراقية لمناقشة التوجيهات الأخيرة لرئيس الوزراء عبد المهدي بشأن استخدام الأجواء".

وأضاف البيان أن التحالف "باعتباره ضيفا ضمن الحدود السيادية للعراق، يلتزم بكافة القوانين العراقية وتوجيهات الحكومة العراقية. والتزم التحالف بقيادة الولايات المتحدة فورا بكافة التوجيهات من قبل شركائنا العراقيين أثناء تطبيقهم لأمر رئيس الوزراء".

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وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الخميس، قرارا بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية، بما في ذلك موافقات تحليق طائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة والمسيرة، سواء العراقية أو الأجنبية.

ووجه رئيس الوزراء بحصر إصدار الموافقات في القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله. وتم توجيه القوات المسلحة بالتعامل بشكل فوري مع أي حركة طيران مخالفة لقرار رئيس الوزراء.

وجاء ذلك في أعقاب انفجار بمعسكر "الصقر" للقوات الأمنية والحشد الشعبي، يعتقد بأنه قد يكون ناجما عن قصف مجهول. ولا يزال التحقيق في ما حدث مستمرا.

المصدر: RT