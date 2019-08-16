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تظاهرات في بغداد تندد بـ "الإساءة" للجيش العراقي (صور)

أخبار العالم العربي

تظاهرات في بغداد تندد بـ
RT
مظاهرات في العراق تنديدا بالإساءة للجيش
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تظاهر المئات من العراقيين في العاصمة بغداد ومدينة الديوانية جنوبا، تنديدا بـ "الإساءة" للجيش العراقي، من قبل أحد رجال الدين. 

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وقال مراسل RT، إن "التظاهرات انطلقت عصر الجمعة وحملت شعارات ترفض الإساءة للجيش وشعارات تضامنية، فيما طالب عدد من المتظاهرين بمحاسبة كل من يسيء للجيش". 

وأضاف أن "هذه التظاهرات تأتي بعد أيام على مطالبة رجل دين مقرب من الحشد الشعبي بحل الجيش العراقي". 

وجاءت هذه التظاهرات عقب ظهور الأمين العام لشورى العلماء في الحشد الشعبي يوسف الناصري في لقاء تلفزيوني، واعتبرت تصريحات أطلقها خلال اللقاء بأنها مطالبات بحل الجيش العراقي.

وسارعت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الأربعاء، لرفض أي "إساءة" للجيش، مؤكدة أن ما صدر عن الناصري في برنامج تلفزيوني يعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا تتعلق بالحشد "لا من قريب ولا بعيد". 

تظاهرات في بغداد تندد بـ
مظاهرات منددة بالإساءة للجيش العراقي
تظاهرات في بغداد تندد بـ
مظاهرات منددة بالإساءة للجيش العراقي
تظاهرات في بغداد تندد بـ
مظاهرات منددة بالإساءة للجيش العراقي
تظاهرات في بغداد تندد بـ
مظاهرات منددة بالإساءة للجيش العراقي

المصدر: RT

 

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