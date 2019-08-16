الجيش الإسرائيلي يصيب 63 فلسطينيا خلال مسيرات العودة شرقي قطاع غزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة تعامل طواقمها الطبية مع إصابة 63 مواطنا بجراح مختلفة، من بينهم أطفال وإصابات بالرصاص الحي شرقي القطاع، في الجمعة الـ 70 لـ "مسيرة العودة وكسر الحصار".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أشرف القدرة، أن "الطواقم الطبية تعاملت مع 63 إصابة بجراح مختلفة من بينهم 17 طفلا و3 إناث، ومنهم 32 إصابة بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على المتظاهرين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، والذين قدموا إلى مخيمات العودة المنتشرة في خمس نقاط على الحدود الشرقية للقطاع.

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واستثنت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسيرات العودة وكسر الحصار في اجتماعها الدوري مطلع شهر أغسطس، يوم الجمعة الماضي، من أي فعاليات، وذلك للتخفيف عن المواطنين وإتاحة الفرصة لتحضيرات عيد الأضحى المبارك.

وجذبت مسيرات العودة الفلسطينية انتباه العالم، وانطلقت للمرة الأولى قرب حدود غزة في مارس من العام الماضي، وتواصلت على مدار عام كامل، لا سيما أيام الجمعة.

ويطالب المشاركون في المسيرات برفع الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من عقد، وحق العودة للاجئين الذين طردوا أو غادروا ديارهم إثر نكبة 1948.

المصدر: وكالات