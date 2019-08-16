أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن مركز العمليات المشترك بين أنقرة وواشنطن، والخاص بـ "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا، سيبدأ عمله بحلول الأسبوع المقبل.

وقال أكار، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، إن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على الشروط العامة الخاصة بالمراقبة والتنسيق الجوي.

وأضاف أنه "تم الالتزام إلى الآن بالجدول الزمني المحدد حول مركز العمليات المشترك مع واشنطن دون مشاكل، وننتظر الالتزام به في المستقبل".

ووصل أكار، اليوم الجمعة، إلى ولاية شانلي أورفة الحدودية مع سوريا، في زيارة تفقدية بخصوص مركز العمليات المشتركة.

ورافق وزير الدفاع كل من رئيس الأركان، الفريق أول يشار غولر، وقائد القوات البرية الفريق أول أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية الفريق أول حسن كوجوك آق يوز، وقائد القوات البحرية الأميرال عدنان أوزبال.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت الخميس أن نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا، ستيفن تويتي، زار ولاية شانلي أورفة، جنوب شرقي تركيا، في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة" في سوريا.

وأوضحت أن تويتي، سيواصل مباحثاته، يوم الجمعة، في رئاسة هيئة الأركان التركية، وسيغادر تركيا بعد إتمام هذه المباحثات.

يذكر أن أنقرة وواشنطن توصلتا الأسبوع الماضي لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا في أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا.

المصدر: "الأناضول"