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نصر الله : الحرب شنت في 2006 بقرار أمريكي لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد

أخبار العالم العربي

نصر الله : الحرب شنت في 2006 بقرار أمريكي لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد
Reuters AZIZ TAHER
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - أرشيف
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أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على أن الحرب التي شنت على بلاده عام 2006 جاءت بقرار أمريكي، وأنها كانت تهدف لإقامة شرق أوسط جديد، وأن إسرائيل كانت مجرد أداة.

وقال نصر الله، في خطاب وجهه بمناسبة ذكرى حرب 2006 في لبنان، إن "الحرب جاءت مكملة للغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق.. فالإسرائيلي كان سيكتفي برد الفعل الذي قام به في اليوم الأول لأسر الجنود، لكن القرار الأمريكي هو من دفعه إلى الحرب بدون جهوزية".

وأضاف قائلا: "عندما نتحدث عن المقاومة وتوازن الرعب مع العدو، فهذا بناء لعمل على مدار الساعة بالتسلح والتجهيز والتطوير لنكون في أعلى وأقوى جهوزية، وهنا نفهم لماذا تعمل أمريكا على تجفيف منابع القوة للمقاومة".

يتبع...

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