مصدر لـRT: اشتداد الغارات التركية على معاقل "الكردستاني" شمال العراق

أفاد مصدر مطلع لـRT بأن الطائرات التركية جددت قصفها معاقل حزب العمال الكردستاني صباح اليوم الجمعة في سلسلة جبال قنديل شمال العراق.

وأكدت مصادر مقربة من حزب العمال الكردستاني أن القصف الجوي التركي بات في الآونة الأخيرة أقسى من ذي قبل، مشيرا إلى وقوع عدد من الضحايا في صفوف حزب العمال الكردستاني، من دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية عن الخسائر التي تعرض لها الحزب.

وشدد المصدر على خطورة الأوضاع الأمنية في الشريط الحدودي بين إقليم كردستان وتركيا بسبب تواصل القصف الجوي التركي.

وكانت القوات التركية أطلقت في مايو الماضي عملية "المخلب" للقضاء على عناصر حزب العمال في منطقة هاكورك شمال العراق، حيث تعلن وزارة الدفاع التركية بين الحين والآخر عن "تحييد" عدد من المسلحين الأكراد.

المصدر: RT