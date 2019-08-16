عرضت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني مقطع فيديو جديدا يظهر عملية استهداف البارجة الإسرائيلية "ساعر 5" في حرب يوليو 2006.

ونشرت القناة الفيديو في برنامج "جند مغرقون" الذي بث أمس الخميس، كما عرضت مشاهد لعدد من الصواريخ البحرية المختلفة التي يمتلكها الحزب.

ونقل برنامج "جند مغرقون" تصريحات القائد في القوة البحرية لـ"حزب الله" الحاج جلال قوله إنه تم استهداف بارجة "ساعر 5" من محيط منطقة السفارة الكويتية في بيروت عام 2006 خلال العدوان الإسرائيلي.

وأضاف: "كنا قادرين على استهدافها قبل وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية".

وعدوا انهم سيكشفون الأسرار قريبًا

خاص بالمنار

عملوا تقارير تمهيدًا للسبق الصحفي

بعد الفشل المدوي مع الشريط من المطلة

وفِي النهاية عرضوا فيلمًا يحتوي على مشاهد كانوا قد نشروها سابقًا

واضح ان

المنار في افلاس

أزمة معنوية في حزب الله #البداية_2006 نصركم وهمي#النصر_الكاذبpic.twitter.com/7bR8T9wrZh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ১৫ আগস্ট, ২০১৯

في المقابل رد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على ما بثته القناة عبر سلسلة تغريدات نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر"، أكد فيها أن "حزب الله" يروج لانتصارات وهمية".

المصدر: "تويتر" + وكالات