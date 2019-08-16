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"حزب الله" ينشر فيديو استهداف بارجة إسرائيلية لأول مرة

أخبار العالم العربي

Reuters MS
عناصر من حزب الله
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عرضت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني مقطع فيديو جديدا يظهر عملية استهداف البارجة الإسرائيلية "ساعر 5" في حرب يوليو 2006.

ونشرت القناة الفيديو في برنامج "جند مغرقون" الذي بث أمس الخميس، كما عرضت مشاهد لعدد من الصواريخ البحرية المختلفة التي يمتلكها الحزب.

ونقل برنامج "جند مغرقون" تصريحات القائد في القوة البحرية لـ"حزب الله" الحاج جلال قوله إنه تم استهداف بارجة "ساعر 5" من محيط منطقة السفارة الكويتية في بيروت عام 2006 خلال العدوان الإسرائيلي.

وأضاف: "كنا قادرين على استهدافها قبل وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية".

في المقابل رد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على ما بثته القناة عبر سلسلة تغريدات نشرها على صفحته الرسمية في "تويتر"، أكد فيها أن "حزب الله" يروج لانتصارات وهمية".

المصدر: "تويتر" + وكالات

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