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الملك سلمان يتلقى اتصالا من العاهل المغربي

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يتلقى اتصالا من العاهل المغربي
Reuters Bandar Algaloud - Courtesy of Saudi Royal Court
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
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تلقى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، اتصالا أمس من ملك المغرب، محمد السادس، هنأهما فيه بعيد الأضحى، برغم اختلاف المملكتين بشأن موعد حلول العيد.

وتبادل خادم الحرمين الشريفين وملك المغرب التهنئة بهذه المناسبة، داعين المولى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا، من الملك محمد السادس، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، وفقا لـ(واس).

يشار إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، كانت قد أعلنت أن عيد الأضحى المبارك حل يوم الاثنين 12 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب، بينما احتفت السعودية وغالبية الدول العربية والإسلامية بالعيد يوم الأحد في 11 الجاري.

المصدر: واس

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