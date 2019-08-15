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الجيزة.. سرقة ألماس وذهب من شقة قنصل مصري

أخبار العالم العربي

الجيزة.. سرقة ألماس وذهب من شقة قنصل مصري
Reuters
الأمن المصري
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تكثف الأجهزة الأمنية في مصر جهودها لكشف لغز سرقة شقة، إيمان محرم، قنصل عام جمهورية مصر العربية في فرانكفورت، حيث تقع الشقة في مدينة 6 أكتوبر التابعة للجيزة.

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وتلقى الأمن المصري بلاغا يفيد بسرقة الشقة بمدينة 6 أكتوبر، حيث ذكرت التحريات والمعاينة أن المسروقات عبارة عن مشغولات ذهبية وألماس، تتجاوز قيمتها مليون جنيه، حيث فوجئت القنصل عقب عودتها من الساحل الشمالي، بسرقة كمية من المشغولات الذهبية.

وشكل الأمن فريق بحث للوصول إلى مرتكبي الواقعة، حيث تم تفريغ الكاميرات ومناقشة عدد من قاطني العقارات المجاورة، وأخطرت النيابة التي قررت انتداب المعمل الجنائي لرفع البصمات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

المصدر: صدى البلد

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