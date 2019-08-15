أكدت وزارة السياحة السورية أنها نظمت ضبط مخالفة بحق المنشأة السياحية التي فرضت ضريبة غير مألوفة، تحت مسمى "رسم عدم طلب الأكل".

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وفي رده على الخبر الذي نشرته RT بعنوان: "أغرب ضريبة سياحية في سوريا.. رسم عدم طلب الأكل"، قال مدير الرقابة والجودة في الوزارة، زياد البلخي، إنه "تم تنظيم ضبط مخالفة بحق المنشأة السياحية في شارع 8 آذار باللاذقية، وذلك على خلفية تقاضي أسعار زائدة، وتقاضي رسوم ليس لها أساس من الصحة فيما يخص رسم (عدم طلب طعام)".

وأشار البلخي إلى أن "المنشأة خالفت أيضا في موضوع تقاضي رسم عيد ميلاد وهو ليس له أي بدل خدمات"، ونوه إلى "مخالفة المنشأة والتأكيد على إغلاقها في حال تكرار المخالفة، مع توضيح المخالفات المرتكبة للمنشأة وتنبيهها بعدم التكرار".

ولفت مدير الرقابة والجودة إلى أن "عدد المخالفات شهد انخفاضا كبيرا خلال عيد الأضحى"، قائلا إن "معظم المنشآت التزمت بالأسعار، وتم إجراء زيارات مكثفة لها قبيل العيد، وكان عدد الشكاوى قليلا جدا".

المصدر: RT