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الجزائر.. توقيف قائد أمني وإنهاء مهام قاضيين ووكيل جمهورية

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الجزائر.. توقيف قائد أمني وإنهاء مهام قاضيين ووكيل جمهورية
Reuters CK/ANT
مقر المحكمة العليا في الجزائر العاصمة
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أوقفت قوات الأمن الجزائرية كلا من رئيس الأمن الولائي السابق لمدينة وهران، صالح نواصري، ورئيس بلدية السانية الحالي أحمد بوناقة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

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وأفادت قناة "الشروق نيوز" أن المعنيين يخضعان حاليا للتحقيق من قبل الشرطة القضائية بشأن ممتلكاتهما.

من جهته، قرر وزير العدل، بلقاسم زغماتي، توقيف قاضيين ووكيل جمهورية، بتهم "سوء استغلال الوظيفة" و"خرق الإجراءات القانونية" و"انتحال صفة الغير".

ودفعت الاحتجاجات المستمرة في الجزائر، منذ 22 فبراير المنصرم، سلطات البلاد لبدء "حملة مكافحة فساد" أطاحت بالعديد من الوجوه السياسية والأمنية ورجال الأعمال.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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