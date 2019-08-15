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قوة من الجيش الجزائري تضطر للقضاء على نمر هارب (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

قوة من الجيش الجزائري تضطر للقضاء على نمر هارب (فيديو + صور)
Reuters ZB/ML
عناصر من الجيش الجزائري
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قتلت قوة تابعة للجيش الجزائري نمرا فرّ، اليوم الخميس، من حديقة تسلية بمدينة تقرت جنوب شرق البلاد، بعد عملية بحث ومطاردة.

وأظهرت لقطات فيديو، مصورة العشرات من المواطنين، وهم يجرون جثة الحيوان بعد القضاء عليه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن لجوء قوات الجيش لقتل الحيوان جاء بعد تعذر السيطرة عليه، واستحالة محاصرته في منطقة غير مأهولة بالسكان.

من جهتهم، ندد متفاعلون مع الخبر بالنهاية "المأساوية" التي لقيها النمر، والتي كان يمكن اجتنابها بحسب تعبيرهم.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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