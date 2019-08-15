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قيادي في "الانتقالي الجنوبي" مستشهدا بصورة للملك سلمان: إذا عاهدنا أوفينا

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قيادي في
Reuters
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أعرب قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي فرض مؤخرا سيطرته على مدينة عدن اليمنية، عن تمسكه بعلاقاته مع السعودية والدول الأخرى في التحالف العربي ضد جماعة الحوثيين.

ونشر رئيس دائرة العلاقات الخارجية في أوروبا بالمجلس، أحمد عمر بن فريد، على حسابه في "تويتر" صورا تظهر المظاهرة الحاشدة التي تنظم اليوم في عدن، دعما لفكرة استقلال الجنوب اليمني، ويحمل المتظاهرون فيها أعلام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة وعلم السعودية وصورة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وذكر القيادي أن "راية التوحيد حاضرة في قلب الحشود، وصور خادم الحرمين الشريفين أيضا متواجدة بكثافة.. كنا ولا زلنا وسنبقى حليفا وثيقا لدول التحالف مؤمنين بمهمة دحر المشروع الإيراني – الحوثي".

وتعهد بن فريد بـ "تخييب أحلام" الذين يتوقعون أن يتصرف المجلس بخلاف ذلك، وتابع قائلا: "الوفاء من شرعنا وإذا عاهدنا أوفينا".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية التوتر المتصاعد في عدن، أكبر مدن جنوب اليمن، إثر انتزاع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا والمطالب باستقلال الجنوب، السيطرة على المدينة من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمؤيدة من السعودية.

وأثارت هذه التطورات تكهنات جديدة عن وجود خلافات داخل التحالف العربي، لا سيما في ظل قرار أبو ظبي خفض مستوى تواجدها العسكري في اليمن بشكل حاد.

المصدر: RT

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