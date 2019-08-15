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مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي عند أحد أبواب الأقصى في القدس

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي عند أحد أبواب الأقصى في القدس
Reuters
البلدة القديمة عند المسجد الأقصى
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قتل فلسطينيان وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي، إثر عملية طعن لضابط شرطة إسرائيلي عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل المواطنين فيما لم تحدد إصابة ثالث، تحدث عن إصابته شهود عيان.

وكانت مراسلتنا في القدس، أفادت في وقت سابق من يوم الخميس، بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على شابين فلسطينيين عند باب السلسلة التابع للمسجد الأقصى في القدس، وأغلقت جميع بواباته.

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ووفقا للبيانات الأولية نقلا عن شهود عيان، فقد قامت القوات الإسرائيلية بإطلاق الرصاص تجاه مواطنين عند باب السلسلة من الجهة الخارجية، أعلن بعدها مقتل أحدهما فيما وصفت جراح الآخر بالمتوسطة، كما أصيب أحد حراس المسجد الأقصى، ويدعى عمران الرجبي بالرصاص الحي في قدمه.

وأكدت القوات الإسرائيلية إصابة ضابط شرطة كان متواجدا في المكان، وصفت جراحه بالمتوسطة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف من نقل إصابتين في البلدة القديمة، كما أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية إغلاق بوابات المسجد الأقصى جميعها من قبل الشرطة الإسرائيلية.

المصدر: RT + وكالات

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