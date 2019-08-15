مراسلتنا: الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على شاب فلسطيني عند باب السلسلة في القدس وتغلق باب العامود

أفادت مراسلتنا في القدس، بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على شاب فلسطيني عند باب السلسلة التابع للمسجد الأقصى في القدس، وأغلقت باب العامود.

كما أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية إغلاق بوابات المسجد الاقصى من قبل الشرطة الإسرائيلية.

من جانبها قالت القوات الإسرائيلية، إن شابين فلسطينيين أصيبا بالرصاص أثناء محاولتهما تنفيذ عملية طعن.

شرطة الاحتلال تطلق الرصاص تجاه شابيين في منطقة باب السلسلة قرب المسجد الأقصى. pic.twitter.com/hpVAhgqfPc — شجاعية (@shejae3a) August 15, 2019

يتبع...